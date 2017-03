Motorsport Manager die ganze Woche gratis zocken

Sega und Entwickler Playsport Games haben am gestrigen Abend eine kostenlose Testwoche ihres Motorsport Managers gestartet. Bis zum 27. März ist das Spiel auf Steam kostenlos spielbar, was angesichts der gängigen Test-Wochenenden angenehm entspannt ist. Motorsport Manager beherrscht das Simulations-Genre in Reinform, mehr darüber erfahrt ihr in unserer Kritik, erste Eindrücke entnehmt ihr dem Trailer. Während der gesamten Promotions-Aktion erhält das Spiel einen Rabatt von 50 Prozent, wenn ihr schon länger mit dem Titel liebäugelt, wäre nun ein geeigneter Zeitpunkt.