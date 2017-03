Koop für Mass Effect: Andromeda knüpft nicht an Geschichte an

Wir haben uns auf der PAX East mit dem Multiplayer-Producer Billy Buskell unterhalten, um mehr über den Koop-Multiplayer von Mass Effect: Andromeda zu erfahren. Die Grundlagen werden aus dem Mehrspielermodus von Mass Effect 3 übernommen, also fragten wir nach, was sich nun alles verändert hat und was neu dazugekommen ist. "Der Kampf hat einen Schritt vorwärts gemacht", erklärt Buskell. "Nun haben wir eine größere Bandbreite, wie man in den Maps hinter uns sehen kann. Mit Sprung und Dash gibt es nun viel mehr Freiheiten in der Bewegung."

Eines der Dinge, wofür Bioware im Hinblick auf den Multiplayer des dritten Teils kritisiert wurde, war die starke Bindung an die Kampagne. Spieler waren gezwungen, den Multiplayer zu spielen, um bestimmte Dinge im Singleplayer zu erreichen. Dies wurde in Mass Effect: Andromeda verändert. "Wir möchten keine richtige Verbindung zur Geschichte knüpfen. Wir möchten nicht, dass die Spieler das Gefühl haben, es machen zu müssen. Wenn sie aussteigen wollen, dann können sie es tun. Wir haben ein neues Feature namens Strike Teams vorgestellt, eine Idee, die auf den APEX-Streitkräften basiert. Wenn du also im Single- oder Multiplayer bist, bist du Teil einer APEX-Streitkraft und kannst Strike-Teams leiten oder den Multiplayer-Modus spielen."

Zum Umfang und Support nach Launch hatte Buskell folgendes zu sagen: "Wir werden zur Veröffentlichung eine Handvoll Maps haben, danach führen wir den Support für das Spiel weiter fort. Dabei haben wir über 24 Charaktere, also ein bisschen mehr als wir zum Release von Mass Effect 3 hatten. Von dort aus machen wir dann weiter."