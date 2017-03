Zwei Dead Rising 4-Erweiterungen enthüllt

Capcom will das Spielerlebnis von Dead Rising 4 frisch halten und hat am Abend deshalb zwei neue Erweiterungen für das Zombie-Actionspiel enthüllt. Das erste Add On heißt Frank Rising und ist ein Story-DLC. Darin wird es einen weiteren Zombie-Ausbruch geben, den der arme Frank nicht ganz unbeschadet übersteht. Nun, da er infiziert ist, muss der berühmte Zombie-Schlächter ein Gegenmittel finden, doch das wird keine leichte Aufgabe. Frank erhält keine neuen Kräfte, doch das Essen von menschlichen Gegnern wird ein Element im Spiel (da normale Nahrung für einen "Z" ja wegfällt.) Da wir diesen Hunger nicht immer kontrollieren können, zum Beispiel wenn wir Überlebende sichern sollen, sollten wir wohl lieber stets einen Leckerbissen dabei haben.

Die zweite Erweiterung fällt eher auf die Sparte Unterhaltung, denn darin geht es um Minigolf. Wie Fans der älteren Titel sicher erahnen werden, ist Super Ultra Dead Rising 4 Mini Golf nicht genau das, was normale Menschen von dieser Sportart erwarten, aber wer braucht das schon. Es gibt spezialisierte Golfclubs, neue Kostüme und die allerbesten Kommentare präsentiert von Frank West selbst. Power Ups und Zombiehorden werden dabei nicht vergessen, immerhin soll das Spiel ja unterhalten. Lokaler und Online-Multiplayer sind ebenfalls bestätigt. Frank Rising wird am 4. April erscheinen, Super Ultra Dead Rising 4 Mini Golf kommt "in Kürze". Beide Inhalte werden jeweils 9,99 Euro kosten. Spürt ihr auch diesen Heißhunger auf Gehi... sorry, wir meinen natürlich Dead Rising 4?