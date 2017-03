State of Mind bringt Transhumanismus auf Nintendo Switch

Wir haben uns mit Creative Lead Martin Ganteföhr zusammengesetzt und über das Adventure State of Mind unterhalten, das sich vor allem mit Transhumanismus beschäftigt. Angesiedelt in einer Zukunft, in der Mensch und Maschine miteinander verschmelzen, folgen wir Richard Nolan, während dieser versucht, die zerbrochenen Stücke seines Lebens wieder zusammenzufügen.

"State of Mind ist ein Spiel über Transhumanismus", erklärt uns Ganteföhr. "Transhumanisten glauben daran, dass die Entwicklung der Technologie rapide ansteigen wird und wir eines Tages mit dieser verschmelzen, eins mit der Maschine werden, in der Lage sind, uns virtuell hochzuladen. Solche Dinge." Die Präsentation erlaubt uns einen Blick auf den Beginn des Spiels zu werfen und Nolans Alter Ego in einer alternativen Welt kennenzulernen. Dies entstand durch ein fehlerhaftes Hochladen des Geistes, und soll einige Zeit später im Spiel ein Puzzle darstellen. Am Ende der Präsentation erkundigten wir uns zu dem sehr stark stilisierten Stil des Spiels und der kürzlichen Ankündigung einer Version für Nintendo Switch. "Darüber freuen wir uns natürlich sehr," erzählt Ganteföhr. "Dass das ganze so funktioniert. Außerdem gibt es bereits recht viel Aufmerksamkeit aus der Switch-Szene. Es war ein wenig überraschend, macht uns aber sehr glücklich."

State of Mind erscheint (hoffentlich) im Juli auf dem PC, der Playstation 4, Xbox One und Nintendo Switch.