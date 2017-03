Prozessor der Nintendo Switch so schnell wie Tegra X1

Der in der Nintendo Switch verbaute Prozessor ist so schnell wie Tegra X1, das haben sowohl Tech Insights als auch die Kollegen bei Digital Foundry belegt. Die haben Konsolen auseinandergebaut und rumgetestet, es scheint so, als ob quasi ein Standard-Chip Nvidia Tegra X1 verbaut worden ist, jedenfalls stimmen die Leistungsdaten überein. Das allerdings geht nicht konform mit den Aussagen von Nvidia selbst, die immer vom einen "Custom Tegra"-Chip sprachen. So ganz genau herausfinden kann man das am Ende vermutlich eh nicht...