Nathan Drake taucht nicht im nächsten Uncharted 4-DLC auf

Ein neuer Playstation-Blogeintrag gibt uns weitere Details über die kommende Uncharted 4-Erweiterung The Lost Legacy. Darin erfahren wir unter anderem, warum die beiden weiblichen Charaktere für diese spezielle Geschichte ausgewählt wurden, und warum eine bestimmte Figur nicht enthalten sein wird. Chloe sei zum Beispiel gewählt worden, weil "sie ein interessanter Charakter mit einem viel dunkleren moralischen Kompass als Drake" sei, so Autor Josh Scherr. "Beide sind Schatzjäger, doch Drake hat diesen Heldenkomplex, Chloe hingegen schert sich nur um das Erste. [...] In allen Uncharted[-Spielen] ist Nadine wahrscheinlich der rationalste und pragmatischste Charakter, den wir jemals eingeführt haben. [...] Sie bevorzugt direkte Vorgehensweisen."

"Chloe würde jemanden mit militärischer Expertise benötigen", fügt Creative Director Shaun Escayg hinzu. "Sie sind gegenteilig, Chloe ist spontan und impulsiv, Nadine wiederum handelt nach dem Handbuch, ist strukturiert. Das macht sie zu einem guten Paar."

"Beide sind in einer Situation, die sie nicht gewohnt sind", erklärt Game Director Kurt Margenau "Chloe übernimmt die Führung. Nadine, die es gewohnt ist im Mittelpunkt zu stehen, wird als Söldner angeheuert."

Margenau sprach außerdem über das Leveldesign, denn The Lost Legacy wird die größten Areale der Serie beinhalten. Kämpfe sollen gelegentlich optional sein und organischere Spielweisen werden erlaubt, verraten die Entwickler. Wenn sich die Spieler dazu entscheiden, leise und unerkannt vorzugehen, wird das Spiel entsprechend darauf reagieren. Zu guter Letzt erklärt Naughty Dog noch ein Detail über den bislang fehlenden Helden der Serie: Nathan Drake. "Wir probierten einige Möglichkeiten aus, Nate als zweiten Charakter einzubauen", so Scherr. "Doch alle Unternehmungen fühlten sich überflüssig an, denn wir hatten das bereits mit Uncharted 4 gemacht." Margenau fügte hinzu: "Wir werden Nathan Drake hierfür nicht anfassen." Sind Nadine und Chloe wirklich ein gutes Paar?