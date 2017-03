Blizzard hat vor ein paar Tagen die neuen Änderungen für den kommenden Season 10-Patch ihres epischen Dungeoncrawlers Diablo III vorgestellt. Mit Patch 2.5.0 bringt uns das Studio das neue Armory-Feature, mit dem wir bis zu fünf eigene Ausrüstungs-Sets pro Charakter speichern dürfen, um zwischen diesen schnell und einfach hin und herwechseln zu können.

Die ausgewechselten Items werden zwischen dem Inventar und der Truhe getauscht, bislang hört sich das ein wenig wüst an, hoffentlich findet Blizzard hierbei eine saubere Lösung. Die eingelassenen Edelsteine werden automatisch aus der entsprechenden Ausrüstung genommen und in ein anderes Set gesteckt, falls das so gespeichert wurde. Diese Armory speichert übrigens nicht nur die gewählte Ausrüstung, sondern die aktive und passiven Talente und die Eigenschaften aus Kanais Würfel - das ist Komplettpaket für Vielspieler. Die Änderungen im Crafting-System werden umfangreicher ausfallen, vor allem für PC-Spieler. Neue Set-Gegenstände wurde jedoch nicht angekündigt. Alle Änderungen im Detail findet ihr im Battle.net-Forum. Sind das die Änderungen, die ihr euch gewünscht habt?