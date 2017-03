Sniper Elite 4 bekommt erste Kampagnen-Erweiterung

Rebellion hat endlich den Deckel der dreiteiligen Mini-Kampagne für Sniper Elite 4 geöffnet. Das erste Kapitel der Deathstorm-Missionen trägt den Namen ominösen Inception und handelt von einem mysteriösen Manhattan-Projekt, das Fairburne eine Marine-Basis infiltrieren lässt. Die Kampagne ist sowohl solo als auch im Koop spielbar, und erscheint heute für PC, PS4 und Xbox One. Das zweite Kapitel soll Ende April erscheinen, das dritte dann im Mai/Juni. Auch die Night-Fire-Erweiterung wird heute veröffentlicht (beinhaltet drei Waffen und neue Skins für Charaktere und Waffen), außerdem ist ein kostenloser neuer Modus namens Elimination auf dem Weg. Hier ist eine offizielle Beschreibung davon:

In diesem Zwei-Team-Modus für bis zu zwölf Spieler geht es vor allem darum, die Zahl deiner Gegner zu reduzieren. Wenn du einen gegnerischen Spieler tötest, sind diese gezwungen am Rand sitzen zu bleiben. Wenn die Gegner jedoch einen deiner Teamkameraden töten, klatschen sie sich mit einen der am Rand sitzenden Kameraden ab. In Elimination ist also nicht alles verloren, selbst wenn es eins gegen sechs heißt.