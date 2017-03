Publikumspreis beim Deutschen Computerspielpreis 2017 mitentscheiden

Ab sofort können Deutschlands Spielerinnen und Spieler auf www.deutscher-computerspielpreis.de/publikumspreis für ihr persönliches Lieblingsspiel abstimmen. Das Spiel mit den meisten Stimmen erhält eine ganz besondere Auszeichnung: den Deutschen Computerspielpreis 2017 (DCP) in der Kategorie "Publikumspreis". Das Mitmachen und Abstimmen kann sich lohnen: Unter allen Teilnehmern werden Gewinne im Gesamtwert von über 10.000 Euro verlost. Das Voting endet am 21. April 2017. Verliehen wird der Publikumspreis zusammen mit weiteren 13 Auszeichnungen am 26. April 2017 in Berlin. Die Preisgala wird moderiert von Barbara Schöneberger.