Erste Vorzeichen für The Evil Within 2?

Sind das die ersten Vorzeichen für The Evil Within 2? Bei Neogaf ist ein Stellenanzeige von Tango Gameworks aufgetaucht, die einen Entwickler für die Arbeit an Psycho Break 2 sucht (der japanische Originaltitel des Spiels). Gesucht wird ein Mitarbeiter für Übersetzungen und Qualitätskontrolle sowie Bug-Testing. Die Arbeit soll am 10. April beginnen und bis Ende Oktober laufen - was zumindest danach klingt, als ob die Entwicklung schon recht weit fortgeschritten ist. Mal schauen, ob demnächst eine Ankündigung um die Ecke biegt. Hättet ihr Bock auf The Evil Within 2?