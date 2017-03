Beeindruckendes RTS Wartile startet mit neuem Trailer ins Early Access

Playwoods von modernen Tabletop-Abenteuern inspiriertes Echtzeit-Strategiespiel Wartile hat frühzeitigen Zugang auf Steam erhalten. Der Plan sieht vorerst so aus, in den nächsten sechs bis neun Monaten, eine Vikinger-Kampagne zu implementieren, das Kampfsystem zu vertiefen und weitere Features hinzuzufügen, bevor der Titel endgültig erscheint. Das Studio zeigt einige interessante Aspekte ihres Spiels in einem neuen Trailer, besonderes Augenmerk solltet ihr auf den beeindruckenden Grafikstil legen. Wenn ihr uns nicht glaubt, werft doch einfach einen Blick auf die schicken Screenshots.