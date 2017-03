MLB 17: The Show hat erschreckende Gesichts-Glitches

Ein Twitch-Stream von Sonys San Diego Studio hat am Wochenende für mächtig Furore gesorgt, denn eigentlich wollten die Entwickler darin die grafischen Verbesserungen des kommenden Baseball-Spiels MLB 17: The Show zeigen. Das ging jedoch nicht wie gewünscht vonstatten, denn einige sehr unschöne Bugs haben bei den Zuschauern zu richtigen Alpträume geführt. Die Gesichts-Elemente der Spieler sind während der Charakter-Erstellung heftig durcheinander geraten, die Ergebnisse hat etwa Twitter-Nutzer Steve Noah geteilt. Assassin's Creed: Unity hatte schon fiese Bugs, aber MLB 17: The Show toppt das offenbar locker. Welche Glitches sind euch ansonsten noch im Gedächtnis geblieben?

Quelle: All Games Delta.