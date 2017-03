Standard-Versionen von Persona 5 kommt mit Controller-Skin

Persona 5 ist seit vielen, vielen Jahren in Entwicklung, doch mittlerweile müssen wir gar nicht mehr allzu lange müssen darauf warten. Das Spiel kommt in etlichen Sonder- und Sammlereditionen, doch schon in der Standard-Edition erwartet euch ein ziemlich cooles Extra, das Fans der Serie sehr freuen wird. Im neuesten Video präsentiert Atlus uns einen coolen Controller-Skin für den Dualshock 4-Controller. Dieser liegt wie gesagt jeder Spielversion von Persona 5 bei und gibt eurem Controller das gewisse Etwas. Allerdings scheint es nicht wirklich leicht zu sein, das Overlay aufzukleben, doch wer schön sein will, muss bekanntlich leiden. Persona 5 erscheint am 4. April für PS3 und PS4.