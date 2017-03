So schnell laden die MicroSD auf Nintendo Switch

Die Kollegen der Digital Foundry haben sich mit den Ladezeiten auf der Nintendo Switch beschäftigt und wie die im Vergleich zwischen Cartridge, internem Speicher und externer MicroSD aussehen (allerdings "nur" bei der Karte eines Herstellers). Dennoch scheint es so, als ob die MicroSD das Erlebnis nur gegenüber der extrem lahmen Cartridge beschleunigen.

The Legend of Zelda: Breath of the Wild - "Great Plateau"-Ladezeiten

Switch Cartridge - 35:45 Sekunden

Internal 32GB - 30:42 Sekunden

Sandisk 16GB Ultra MicroSD - 34:07 Sekunden

Sandisk 16GB Extreme Plus - 34:27 Sekunden

The Legend of Zelda: Breath of the Wild - "Kakiriko Village"-Ladezeiten

Switch Cartridge - 27:05 Sekunden

Internal 32GB - 24:09 Sekunden

Sandisk 16GB Ultra MicroSD - 26:21 Sekunden

Sandisk 16GB Extreme Plus - 26:41 Sekunden

Nun, wissen wir also, dass die interne Speicher die schnellste Lösung liefert. Leider ist der relativ beschränkt.