Super Mario Run springt ab nächster Woche auch auf Android-Geräten

Nintendo hat uns Anfang des Jahres bekanntgegeben, dass Super Mario Run im März endlich auch für Android-Geräte erscheinen wird, nun haben sie endlich das genaue Datum verraten. Der hitverdächtige Runner-Titel erscheint am 23. März im Google Store, aufgerüstet auf Spielversion 2.0.0. Die Rekord-, Münz- und Medaillenjagd kann also von Neuem beginnen. Interessant, dass der Klempner auf dem Handy eine bessere Figur macht, als in seinem letzten 3DS-Auftritt Mario Sports Superstars.