Zwei neue PvP-Screenshots aus Dark Souls III: The Ringed City

The Ringed City, das finale Stückchen Extrakuchen für From Softwares geniales Abenteuer Dark Souls III, erscheint am 28. März für PC, PS4 und Xbox One. Die Wochen schrieben wir bereits über die kommenden Änderungen im PvP-Modus, nun hat Bandai Namco endlich eigenes Bildmaterial veröffentlicht. Damit euch auf den letzten Metern nicht die Puste ausgeht, solltet ihr vielleicht lieber noch einmal ins Spieler-gegen-Spieler-Bootcamp zurückkehren, bevor ihr in die Ringed City startet.