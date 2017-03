Hitman feiert einjähriges Bestehen mit neuen Inhalten

IO Interactive und Square Enix feiern auf dem offiziellen Hitman-Blog das überraschend erfolgreiche Episodenformat des neuen Hitman-Spiels. Seit über einem Jahr unterstützen die Studios das Spiel mit fortwährenden, zeitbefristeten Inhalten, von denen es nun ein dicker Stapel auch auf die neu veröffentlichte Retail-Version geschafft hat. Für das nächste Jahr soll es ähnlich turbulent weiter gehen: "22 neue Elusive Targets, 44 Eskalations-Missionen, vier Herausforderungen und über 100 weitere Aufträge mitsamt der Weihnachtsüberraschung" warten auf uns, Season 2 hört sich nach einer tollen Zeit für Hitman-Fans an. Das erste flüchtige Ziel ist bereits am Start, Pertti Järnefelt - besser bekannt als "Der Buchhalter" ist gerade in Colorado. Ihr habt nur diese Woche Zeit, um ihn zur Strecke zu bringen und nur einen einzigen Versuch.