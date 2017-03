Nintendo plant Switch-Produktion zu verdoppeln

Falls ihr in den letzten Wochen nicht unter einem Stein gelebt habt, werdet ihr sicherlich wissen, dass Nintendo mit seiner neuen Hybrid-Konsole, der Switch, enormen Erfolg hatte. In der Tat übersteigt die Nachfrage nach der neuen Konsole Nintendos Erwartungen so sehr, dass sie sich nun dazu entschieden haben, die Produktion aufzustocken. Mit dem Start des neuen Fiskaljahres am 1. April, werden statt acht Millionen Einheiten 16 Millionen Geräte produziert, wie das Wallstreet Journal schreibt. Angesichts der immensen PS4-Verkäufe, gerade zu Release, sind die Zustände der Switch natürlich harmlos, Nintendo dürfte diese Entwicklung nach der Wii U aber trotzdem freuen.