Frisches Gameplay von Sonic Forces

In der letzten Woche hat das Sonic-Team von Sega einige Informationen für die Mario-Konkurrenz bereitgehalten, etwa den offiziellen Namen des neuen Titels. Der Titel erhält jetzt auch ein anständiges Gameplay-Video und ein paar frische Screenshots. Sonic Forces erscheint Ende des Jahres für PC, PS4, Switch und Xbox One, Fans müssen sich wohl oder übel in Geduld üben.

Gedulden müssen sich auch die Verfechter der klassischen 2D-Retro-Erfahrung, denn beim arkadigen Abenteuer des blauen Igels gibt es ebenfalls neue Informationen. Die Veröffentlichung von Sonic Mania wurde auf den Sommer verschoben, als kleine Entschädigung gibt es auch hierbei ein neues Gameplay-Video aus dem Level "Flying Battery". Sonic Mania erscheint für PC, PS4, Switch und Xbox One.