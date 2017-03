Der Multiplayer in Mass Effect: Andromeda zickt massiv rum. Wir haben in den letzten Tagen vielfach versucht zu spielen - und das nicht selten ohen Erfolg. Verbindungsabbrüche und böse Lags (vor allem bedingt durch das genutzte Peer-to-Peer-System) gehören zum Alltag. Als Resultat friert das Spiel komplett ein und man muss eine vollständigen Neustart hinlegen. Das Problem betrifft alle Plattformen, die meisten Probleme hatten wir am PC. Bioware arbeitet offenkundig noch am Matchmaking (das schon sehr schnell klappt), aber nach dem Setup der Session starten eben nicht nur die, sondern auch die Probleme. Im offiziellen Forum wird das Problem ebenso beschrieben. Hoffen wir mal, dass das bis zum Launch alles läuft. Aktuell spielen "nur" Spieler im EA Access auf PC und Xbox One.