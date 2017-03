Neuer The Surge-Trailer zeigt Robo-Kämpfe und enthüllt Release

Die französischen Publisher Focus Home Interactive und deutschen Entwickler Deck 13 haben einen neuen CGI-Trailer für ihr kommendes Action-RPG The Surge veröffentlicht. Das Video trägt den Titel "Stronger, Faster, Tougher" und irgendwie erinnert uns das an die deutsche Band Scooter oder die Franzosen von Daft Punk, aber vielleicht sind das nur wir. Ohne weiteres Rumgeschwafel findet ihr hier unten den neuen Trailer. The Surge wird am 16. Mai auf dem PC, der PS4 und Xbox One veröffentlicht.