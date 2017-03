Screenshot von verworfenem Silent Hill-Spiel

Masahiro Ito war 1999 als Art Director an der künstlerischen Gestaltung der allerersten Silent Hill-Spiels beteiligt. Auf Twitter hat er nun eine bisher unveröffentlichte Konzeptzeichnung eins verworfenen Silent Hill-Spiels veröffentlicht. Im Tweet steht: "Eines der Konzeptzeichnungen, die ich 2013 für Silent Hill gezeichnet habe. Der Beginn einer Geschichte." Ito stellte heraus, dass er nicht an der legendären P.T.-Demo beteiligt war, seine Beteiligung an Silent Hills ist demnach ebenso unwahrscheinlich. Der Screenshot, von dem wir sprechen, scheint jedoch von einem anderen Projekt zu stammen. Unglücklicherweise ist das Bild zu klein um hier eingebunden zu werden, doch auf Auf Twitter seht ihr, worüber wir eigentlich sprechen. Schaut doch nach einem angenehm vertrauten Bild aus, oder?

Quelle: DualShockers.