Narcosis erscheint am 28. März

Narcosis ist ein neues Horrorspiel des französisch-kalifornischen Studios Honor Code. Ursprünglich als Studenten-Projekt gestartet, wirft uns das Spiel in die ebenso ungemütliche wie einzigartige Situation, in einem "laufenden Sarg" zu stecken. Mit über einer halben Tonne neuester Technik-Gadgets beladen, stecken wir auf dem Boden des pazifischen Ozeans fest. Das Spiel handelt vom Überleben, dem Managen des verbleibenden Sauerstoffs und dem Umgehen mit Gefahren. Wie nun angekündigt, wird Narcosis am 28. März auf dem PC (mit VR-Support durch Oculus Rift und HTC Vive) und der Xbox One erscheinen. Ein neuer Trailer und schicke Screenshots sind ebenfalls gelandet: