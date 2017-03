Das sind die ersten beiden Stunden von Mass Effect: Andromeda

In unserem Gamereactor-Livestream haben wir die ersten beiden Stunden der intergalaktischen Weltraum-Odyssee Mass Effect: Andromeda gespielt. Wie unser Start in die gewaltige Kampagne verlief, dürft ihr in unserem Livestream-Replay sehen. Erfahrt mehr über die Ryder-Zwillinge und erlebt das sehr unsanfte Erwachen aus dem Cryo-Schlaf. Mass Effect: Andromeda erscheint am 23. März für Xbox One, Playstation 4 und PC. Doch wer gar nicht mehr warten kann (und einen entsprechend leistungsfähigen Rechner am Start hat) darf schon jetzt zehn Stunden via EA Access spielen.