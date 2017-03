Ion von Dean Hall wird nicht mehr erscheinen. Wie Eurogamer berichtet, ist das Spiel in Zusammenarbeit mit seinem Studio RocketWerkz und Improbable Geschichte. Dies geschah nach einem langen Zeitraum ohne neuen Informationen bezüglich der Entwicklung des Spiels. "Ion wurde eigentlich als ein Projekt für eine Entwicklungskooperation zwischen Improbable und RocketWerkz angelegt", schreibt Improbable in einem Statement. "Seitdem hat sich einiges verändert. Dean Hall ist von London zurück nach Neuseeland gezogen, RocketWerkz startete Arbeiten an einigen neuen Spielen, und wir sind in der Zwischenzeit zu einer Plattform für Spiele herangewachsen. Wir können definitiv sagen, dass Improbable momentan nicht an Ion arbeitet. Wir haben in der Vergangenheit nie RocketWerkz' Pläne kommentiert und werden dies auch jetzt nicht tun." Dean Hall selbst sprach ebenfalls über das Spiel und bestätigte dabei in einem Interview, dass "wir nicht aktiv an Ion arbeiten, nein". Er sei "nicht darin involviert, nein. Genau so wenig wie RocketWerkz' Studio in Neuseeland liegt. Wenn ich mir Ion anschaue," fügte er hinzu, "könnte Ion nur mit einer Firma wie Improbable funktionieren, mit der Größe einer solchen Technologie, ist dies kein Spiel dass wir alleine entwickeln könnten."

"Ihr kennt mich, ich mag es nicht zu schweigen", erzählt er, "doch ich muss vorsichtig sein, weil man sehr schnell respektlos erscheinen kann, und ich möchte definitiv nicht respektlos zu jemanden sein. Ich bin der Meinung, dass man die Schuld nicht jemanden anderen zuschieben sollte, da es zu dir zurückkommt. Im Militär gab es einen Satz, den ich oft gehört habe 'Es ist schiefgegangen und du warst dabei.' Spiele werden in der Industrie ständig pausiert, abgebrochen und zurückgezogen. Worin soll der Sinn in so einer Ankündigung liegen?"

Und: Seid ihr enttäuscht, dass es Ion nicht mehr gibt?