Endless Space 2 kriegt nächste Woche neue Fraktion

Amplitude Studios hat die siebte spielbare Fraktion für Endless Space 2 angekündigt - diese wird am 23. März via Steam veröffentlicht. Die neue Fraktion namens Riftborn weist eine besondere Spielmechanik auf: die Kontrolle der Zeit. Damit kann der Spielverlauf komplett verändert werden, Teilnehmer der Early Access-Phase des Spiels können das Feature schon in Kürze ausgiebig testen. Die Riftborn-Fraktion wird gemeinsam mit dem Multiplayer-Modus für bis zu 8 Spieler veröffentlicht. Dazu gibt es per Update noch neue Solarwinde, Nebel und Handelsschiffe, die allesamt für mehr Leben in der riesigen Galaxie sorgen. Außerdem wird die KI für die Diplomatie und den Kampf verbessert, gleichzeitig erfolgen Anpassungen des Kampfsystems und des Technologiebaums. Und es gibt ein erweitertes Tutorial für erfahrene Spieler. Endless Space 2 ist via Early Access auf Steam erhältlich und kostet in der Standard-Fassung 29,99 Euro, die Digital Deluxe-Edition liegt bei 37,49 Euro.