Mass Effect: Andromeda schon jetzt auf Xbox One und PC spielen

Mass Effect: Andromeda startet sieben Tage früher auf Xbox One. Während der offizielle Deutschland-Release des Spiels der 23. März ist, können Besitzer einer Xbox One sieben Tage vorher aufbrechen - alledings nur zehn Stunden lang. Seit gestern stehen volle zehn Stunden via EA Access (Xbox One) oder Origin Access (Windows 10) zur Verfügung. Natürlich muss man das Access-Abo kaufen für monatlich 4,99 Euro. Wer anschließend die Vollversion des Spiels kauft, spart zehn Prozent des Kaufpreises und übernimmst ganz einfach die erreichten Spielstände.