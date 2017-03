Bald kommt War Thunders Koop-Modus Assault

Gaijin Entertainment expandieren ihr beliebtes Free-to-Play-MMO War Thunder stetig mit neuen Inhalten, das aktuelle Update (1.67) fügt etwa zwanzig neue Vehikel (inklusive japanischer Panzerwagen) und drei neue Karten, zum bereits äußerst umfangreichen Map-Pool (80+!) hinzu. Das Update erhält in Kürze noch eine feine Zugabe, denn die Veröffentlichung des Koop-Modus Assault steht unmittelbar bevor. Aus den ersten Details geht hervor, dass Assault Spieler in eine Art Horde-Modus wird, in dem Piloten und Panzer-Fahrer zusammenarbeiten müssen, um alle Feinde abzuwehren.

"In Kürze fordert der neue Spielmodus Spieler heraus, einen Standort strategisch gegen Wellen feindlicher Bodenfahrzeuge oder Flugzeuge zu verteidigen. Für Panzerfahrer wird der Kampf auf dem Boden stattfinden, gegen andere Panzerwagen, jedoch mit der Fähigkeit, zumindest vorübergehend Teamkollegen in Angriff auf Flugzeuge oder Bomber zu unterstützen. Piloten sind damit beauftragt, eine Überlegenheit der Luftzone zu wahren, indem sie feindliche Bomber, die aus allen Richtungen anrücken, abwehren. Da jede aufeinanderfolgende Welle stärker ist, als die vorherige, müssen die Spieler zusammenarbeiten, um die Stellung bis zum Ende zu halten. Darauf folgt eine wohlverdiente Belohnung."