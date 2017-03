Crawl kriecht im April auf die Playstation 4

Das australische Indiestudio Powerhoof kündigte den PS4-Release ihres Couch-Koops Crawl für den April an. Crawl ist ein Dungeon-Crawler, in dem wir auch mal als böser Endboss spielen dürfen, um den strahlenden Helden davon abhalten, uns zu töten. Das könnte vor allen dann für euch interessant sein, wenn ihr gerne mit Freunden zusammenspielt, Crawl ist nämlich dafür designt worden, es lokal zusammen spielen. Während der Held den Dungeon erkundet, übernimmt der Gegenspieler die Kontrolle über verschiedene Elemente im Kerker und erschwert somit das Vorankommen der guten Charaktere. Crawl erscheint für die Playstation 4 am 11. April. Eine PC-Version des Spiels ist bereits erschienen.

"In Crawl erlebt ihr, wie es ist, diese verrückten und besonders starken Boss-Waffen abzufeuern oder einen verwundbaren Punkt vor den fiesen Helden zu verstecken. Verschießt Strahlen, Flammen und Schleim, verwandelt die Helden in Hühnchen und zerquetscht sie unter euren gigantischen Händen. Ihr könnt der Boss sein, oder die Helden, die sich gegen ihn auflehnen."