Heute im GR-Livestream: Conan Exiles

Wie schon im Falle des unfertigen ARK: Survival Evolved scheint die Spielerschaft dort draußen besonders aufgeregt zu sein, wenn es um frühe Early Access-Spiele geht. Als Conan Exiles auf dem PC startete, zog das ein breites Publikum an, das mit Sicherheit noch weiter wachsen wird, sobald das Spiel später in diesem Jahr in das Preview-Programm auf der Xbox One aufgenommen wird. Funcom jedenfalls freut sich und werkelt weiter am Spiel herum. Unter uns Gamereactor-Redakteuren haben wir auch einen ganz großen Conan-Fan, Sophia, und die zeigt euch heute, wie weit sie bereits gekommen ist. Wenn ihr dabei sein wollt, schaltet um 16:00 Uhr den Livestream ein, auf unanständige Witze ist sie natürlich gefasst (sagt sie zumindest).