Wir haben ein paar spannende Gameplay-Eindrücke aus Spellforce 3 für euch, die ihr in dem Clip unten anschauen dürft. Development Director Reinhart Pollice hat uns den Rollenspiel-Echtzeit-Hybriden demonstriert und hat so seine Probleme, weil es in der gezeigten Fassung scheinbar keine Heilsprüche oder Heiltränke gibt. Spellforce 3 soll im Sommer für PC veröffentlicht werden.