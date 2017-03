Outlast 2 erscheint nicht in Australien

Outlast 2 wird am 25. April in Europa veröffentlicht, doch so glücklich wie wir sind offenbar nicht alle Länder. Wie Kotaku vergangene Woche berichtet, wurde dem Spiel in Australien die Alterseinstufung verweigert, demzufolge das Horror-Spektakel dort nicht veröffentlicht werden. Kotaku bekam eine Kopie des Berichts zugesandt, aus dem hervorgeht, wieso sich die ansässigen Behörden gegen eine Einstufung entschieden. Der Grund ist die sexuelle Gewalt und dem Fakt geschuldet, dass das Spiel "Sex, Drogenmissbrauch, Kriminalität, Grausamkeit, Gewalt und abstoßenden oder abscheulichen Horror in solch einer Weise darstellt, dass sie gegen die Moral und dem Anstand allgemein in solch einer Weise verstoßen, dass sie keine Einstufung bekommen sollten." Ziemlich heftige Reaktion auf ein Spiel, das hierzulande kaum für Trubel sorgt. Denkt ihr die Verweigerung einer Alterseinstufung ist im Bezug auf die genannten Gründe gerechtfertigt?