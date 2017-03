Zwei fremde Kämpfer in Tekken 7

Bandai Namco hat bestätigt, dass Tekken 7 zwei exklusive Gastcharaktere aus anderen Franchise enthalten wird, die zusammen mit zusätzlichen Inhalten nach dem Launch, am 2. Juni erscheinen. Das erste DLC-Paket erscheint im "Sommer 2017", darunter befinden sich ein neuer Spielmodus und über 50 Kostüme. Der beiden nächsten Stapel erscheinen im Winter 2017 und im Frühjahr 2018 und enthalten die besagten Gastcharaktere. Diese erscheinen übrigens mit einer eigenen Kampfbühne, um sie entsprechend in Szene zu setzen. Jede dieser Packungen darf entweder einzeln oder im gesamten Stapel, also via Season Pass, gekauft werden. Tekken-Fans steht ein aufregendes Jahr bevor. Welche Figur würdet ihr gerne in Tekken 7 sehen?