Trailer zeigt Bruderliebe in Sniper Ghost Warrior 3

CI Games hat einen frischen Trailer zu Sniper Ghost Warrior 3 veröffentlicht. Er zeigt das Verhältnis unter Brüdern und das dies zeitweise kompliziert sein kann, doch fast immer unerschütterlich bleibt. Wir lernen die Brüder Jon und Robert North kennen, die uns ab dem 25. April auf Playstation 4, Xbox One und PC begleiten.

Aufgewachsen am Fuße der Rocky Mountains in Colorado, waren Jon und sein kleiner Bruder Robert von Beginn an beste Freunde und größte Rivalen zugleich. Mit einer Familie, die den Kampfeinsatz für das eigene Land stets als höchste Form des Patriotismus betrachtete, war es kein Wunder, dass sich beide freiwillig zum Dienst meldeten, sobald sie alt genug waren. Während Jon sich zu einem ausgezeichneten Marine entwickelte, stieg Robert schnell innerhalb der US Navy auf und geriet immer mal wieder mit seinen Vorgesetzten in Konflikt - mitunter auch weil seine Methoden nicht immer dem Lehrbuch entsprachen. Und auch wenn Robert seinen großen Bruder von ganzem Herzen liebt, ist er dennoch überzeugt, dass dessen striktes Befolgen von Regeln, ihn irgendwann den Kopf kosten würde. Bleibt nur die Frage, wer Robert gefangen genommen hat und ob er es freiwillig zugelassen haben könnte.