Oxenfree im App Store erhältlich

Night School Studios haben via Twitter angekündigt, dass ihr spannendes Adventure Oxenfree nun auch im App Store für iTunes verfügbar ist. Wir mochten das Spiel und seine tollen Charaktere sehr, schließlich hat es der sympathische Titel fast auf unsere Game of the Year-Liste geschafft. Um Oxenfree entsprechend zu spielen, benötigt ihr ein iPhone 5S oder das iPad Air (oder neuer). Weitere Informationen findet ihr hier.