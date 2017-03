The Deer God hoppelt auf Playstation 4 und PS Vita

Crescent Moon Games und Blowfish Studios bringen ihren niedlichen Plattformer The Deer God für Playstation 4 und Playstation Vita. Das Spiel startete 2014 auf Kickstarter und erschien ein Jahr später auf dem PC. Uns hat daran vor allem der überraschende Einsatz von Spielmechaniken gefallen, Soundtrack und Retro-Optik sind aber ebenso überzeugend. The Deer God erscheint am 25. April für PS4 und PS Vita, zusätzlichen Inhalt wird es laut Entwickleraussage nicht geben.