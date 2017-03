Dark Souls III bekommt zwei neue PvP-Arenen

Dark Souls III erreicht langsam das Ende seiner Reise, denn das zweite und finale DLC, The Ringed City, erscheint schon in knapp zwei Wochen, am 28. März. Bevor ihr eure Pilgerschaft startet und blindlings in den Tod rennt, warum nicht schon jetzt ein bisschen üben und die alten Knochen in Schwung bringen, zum Beispiel im Kampf gegen andere Spieler? Bandai Namco enthüllte während eines gestrigen Livestreams auf Twitch, dass es zwei neue Mehrspieler-Karten geben werde, die bereits einige Tage vor dem offiziellen Release, am 24. März mit dem nächsten Patch eingeführt werden. Es bleibt also ein ganzes Wochenende Zeit, an dem wir uns noch einmal an die sehr eigenen Spielmechaniken gewöhnen dürfen, bevor das richtige Spiel los geht. Die beiden neuen Karten heißen Dragon Shrine und Grand Roof und basieren auf bekannten Orten im Spiel. Spieler, die nur eines der DLCs gekauft haben, dürfen trotzdem auf die neuen Inhalte zugreifen, hat Bandai Namco bestätigt. Kooperative Spieler wird es zudem freuen, dass sie das Matchmaking nun mit Freunden zusammen bestreiten dürfen.