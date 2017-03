Ikonische 8-bit Disney-Plattformer bald auf PC, PS4 und Xbox One

All die schicken Open World-Abenteuer, von denen die Gaming-Welt gerade so schwärmt, sind nichts für euch? Dann hat Capcom vielleicht etwas ganz besonderes für euch im Petto: Die haben gestern eine sogenannte The Disney Afternoon Collection angekündigt, die rein digital am 18. April erscheint. Diese großartige Retro-Kiste enthält sechs alte 8-bit-Plattformer, die wir im beeindruckenden 1080p-Gewand auf der Playstation 4, Xbox One oder dem PC noch einmal erleben dürfen. The Disney Afternoon Collection enthält die ikonischen Ducktales-Jump'n'Runs Chip 'n Dale Rescue Rangers (1 + 2), DuckTales (1 + 2), Darkwing Duck und das Abenteuer mit Captain Baloo, TaleSpin. Insgesamt kostet die Edition 19,99 Euro, neue Spielmodi wie Boss Rush und Time Attack wurden ebenfalls implementiert. Große Neuerung ist die sogenannte Rewind-Option, mit der sich Missgeschicke rückgängig machen lassen. Denn wie einige von euch vielleicht noch wissen, entstammen viele dieser gemeinen NES-Spiele direkt aus der Hölle, was den Schwierigkeitsgrad angeht.