Drawn to Death im April gratis für PS Plus Spieler

Die lieben Entwickler, die sich selbst The Bartlet Jones Supernatural Detective Agency nennen, veröffentlichen ihren eigenwilligen und sehr stylischen Third Person-Shooter Drawn to Death Anfang April auf der Playstation 4. Game Designer und Director David Jaffe enthüllte diese Neuigkeit gestern im Playstation-Blog, demnach erhalten PS Plus-Mitglieder das Spiel gratis, im Zuge der kostenlosen monatlichen Spiele. Wenn ihr das Spiel austesten wollt, solltet ihr innerhalb des ersten Monats zuschlagen. Drawn to Death wird mit sechs Charakteren erscheinen und eine Handvoll Spielmodi enthalten. "Sphinx Missionen" und charakterbezogene Herausforderungen schalten neue Ausrüstung und kosmetische Gegenstände frei, wer alle Missionen eines Charakters durchspielt, darf einen Gegner namens "Vulcano God" gegenüberstehen. Ranglistenspiele wurden ebenfalls bestätigt, ebenso wie sogenannte Mystery-Kisten (die uns recht stark an die Loot-Kisten aus Overwatch erinnern).