Preissenkung des PS VR-Abenteuers Robinson: The Journey

Robinson: The Journey war eines der ersten VR-Titel, die von Händlern zum Vollpreis neu-veröffentlichter Spiele verkauft wurden. Schon kurz nach der Veröffentlichung beschwerten sich viele Spieler, über die kurze Spieldauer des Adventures, die uns nur etwa fünf bis sechs Stunden lang beschäftigt. Publisher Crytek hat nun bekanntgegeben, dass Robinson: The Journey permanent im Preis fällt, auf (immer noch recht teure) 49,99 Euro. Das ist natürlich kein Schnäppchen, aber immerhin braucht ihr kein noch viel teureres Playstation VR-Headset mehr, denn das Spiel kann mittlerweile auch ohne VR-Option gespielt werden. Wenn ihr interessiert seid, an dieser immersiven Erfahrung, schaut am besten in unsere Kritik zum Spiel.