Smart TV App von Gamereactor auch für Samsung-TV mit Tizen OS

Gamereactor ist seit Sommer 2012 als erstes Videospielmagazin mit einer eigenen App auf allen Samsung-Fernsehern mit Smart TV-Feature am Start - auch auf den Modellen, die das hauseigene Tizen-Betriebssystem nutzen. Die App heißt "Gamereactor" und steht im APPS-Appstore von Samsung zum kostenlosen Download bereit (zu finden per Suche oder unter dem Menüpunkt "Video"). Die Gamereactor-App erfreut sich dort großer Beliebtheit. Mit der App können alle Fans unser umfangreiches Trailerangebot sowie alle exklusiven Gamereactor-Shows wie Interviews mit Entwicklern, Gameplay-Videos oder Video-Kritiken aktueller Games ganz unkompliziert in HD auf dem Fernseher anschauen. Über 10.000 Clips sind im Angebot.