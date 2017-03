Blizzard hat die Blizzcon mit einem festem November-Termin in Anaheim ausgestattet. Die fette Fan-Convention läuft am 3. und 4. November 2017. Der Ticketverkauf startet am 5. April (nachts um drei Uhr am 6. April in Deutschland) und kosten 199 US-Dollar. Mehr Infos dazu gibt's hier.