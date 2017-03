Heute im GR-Livestream: Mass Effect: Andromeda

Aktuell ist eine tolle Zeit für Gamer auf der ganzen Welt. Mit Titeln wie Horizon: Zero Dawn und The Legend of Zelda: Breath of the Wild auf der brandneuen Nintendo Switch stehen uns einige hochkarätige Titel ins Haus, die unsere Freizeit mit bunten Welten und riesigen Abenteuern füllen. Bioware hat mit ihrem Weltraum-Rollenspiel Mass Effect: Andromeda schon in zwei Wochen den nächsten potentiellen RPG-Hit am Start und wenn ihr den Titel gar nicht mehr abwarten könnt, haben wir heute für euch eine große Überraschung. Ab 16 Uhr spielen wir Mass Effect: Andromeda in unserem täglichen Livestream-Programm. Wir dürfen nur die frühen Teile der Kampagne zeigen, ihr müsst also keine Angst vor Spoilern haben. Seid live dabei, wenn wir auf dem PC unsere Reise als Sara oder Scott Ryder beginnen, hier findet ihr unseren GR-Livestream.