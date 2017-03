Patch 1.04 von Horizon: Zero Dawn ist gelandet

Horizon: Zero Dawn ist nun schon ein paar Wochen erhältlich und sicher haben einige von euch Aloys Geschichte bereits selbst erlebt. Uns hat das Abenteuer sehr gut gefallen, doch frei von Fehlern war unsere Reise leider nicht. Deshalb haben Guerilla Games einen neuen Patch veröffentlicht, der viele Bugs, vor allem in den zahlreichen Quests des Open Word-Rollenspiels behebt. Der PlayStation-Blog hat eine Liste mit all den Änderungen, die mit Spielversion 1.04 eingeführt werden. Mit dem neuen Update sollte zudem das Ausrüstungssystem umfassend überarbeitet werden, allerdings funktioniert das noch nicht wie gewünscht. Statusveränderungen werden zwar angezeigt, jedoch nicht korrekt umgesetzt. Die komplette Liste der Fixes findet ihr, wie gesagt im PlayStation-Blog.