Jim Sterling wendet sich nach DDoS-Attacke an Zelda-Fans

Anfang der Woche haben wir darüber berichtet, wie YouTuber Jim Sterling nach der Veröffentlichung einer, in den Augen einiger Zelda-Fans viel zu schlechten, Review von Breath of the Wild Ziel von Hacker-Attacken wurde. In seiner aktuellen Folge der YouTube-Serie "The Jimquisition", hat sich Sterling nun zu dieser Aktion geäußert. Er spricht die ganze Situation an und verteidigt seine Meinung und die anschließende Benotung des Spiels. The Legend of Zelda: Breath of the Wild sei ein gutes Spiel, das ihm Spaß gemacht habe: "Eine gute Note für ein gutes Spiel". Anschließend präsentierte er Bilder von Kommentaren, die wütende Personen auf seinen Social Media-Kanälen hinterlassen haben. Was für ein riesiges Schlamassel, das ein tolles Spiel irgendwie beschmutzt. Oder was sagt ihr dazu? Mit welchen Strafen werden wir rechnen müssen, falls der nächste Blockbuster nur eine 7/10 wird?