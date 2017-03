Cliffy B. hofft auf riskanteres Gears of Wars in der Zukunft

Gears of Wars 4 war das erste Spiel der Serie, das nicht von Serienschöpfer Cliff Bleszinski mitentwickelt wurde. Der verließ Epic Games und Gears of War im Jahr 2014, als die Lizenz zu einem weiteren Microsoft-Studio, The Coalition, wechselte. Im Interview mit Gamespot gab Bleszinski seine Meinung zu Gears of War 4 und die Zukunft der Serie preis. Cliffy B. verglich das neue GoW darin mit dem siebten Star Wars-Teil: Das Erwachen der Macht. Sowohl der Film als auch das Spiel gaben den Fans seiner Meinung nach ganz genau das, was diese wollten und gingen auf Nummer sicher. "Sie haben da nicht viel riskiert und deshalb hoffe ich, dass sie in der Zukunft etwas mehr wagen." Cliff Bleszinski arbeitet gerade an Lawbreakers, einem Multiplayer-Shooter für den PC, seine Leidenschaft für das FPS-Genre auf der Konsole bleibe jedoch bestehen.