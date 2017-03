Nintendo Switch hat bereits 1.5 Millionen Einheiten verkauft

Nintendo Switch hat schon 1.5 Millionen Einheiten verkauft. Das jedenfalls legen Daten von SuperData zugrunde, die wiederrum Datenmaterial von Famitsu und Gfk gesammelt haben. In den USA sollen 500.000 Konsolen verkauft worden sein, 360.000 in Japan. In Frankreich wurden 110.000 Einheiten verzeichnet, in UK waren es 85.000. Für Deutschland liegen keine Zahlen vor, hier dürften es aber deutlich über 100.000 Konsolen gewesen sein. Nintendo hatte geplant, bis Ende März zwei Millionen Switch zu verkaufen. .