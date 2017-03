Cyberpunk 2077 könnte mehr Verkäufe erzielen als Witcher 3

The Witcher 3: Wild Hunt war ein massiver Erfolg, sowohl auf der Seite der Kritiker als auch aus kommerzieller Sicht. Einer, der die Erwartungen des Studios weit überholte, so Co-Gründer Michael Kicińsk: "Wir reden über ein Spiel, dass so ziemlich jeden Preis und jede Auszeichnung bekommen hat, die man in dieser Industrie bekommen kann", erzählte Kicińsk der polnischen Website Gazeta (via Wccftech). Doch trotz des großen Erfolgs des Spiels, glaubt er, dass es aus geschäftlicher Sicht noch viel Wachstumspotential für die kommenden Titel des Studios gebe:

"Wenn wir ein bisschen mehr voraussetzen, wären die Verkäufe des Spiels noch besser. Mein Bruder Adam (CD Projekt Reds-CEO) sprach darüber auf einer der Investorenkonferenzen. The Witcher 3 war natürlich ein riesiger geschäftlicher Erfolg, doch bei den Verkäufen gibt es noch einige Ausbaumöglichkeiten. CD Projekts Ziel ist es, die größten Entwickler in diesem Bereich einzuholen."

Michał Kicińsk erwähnte, wie die Lizenz selbst einen riesigen Unterschied machen kann, denn während das The Witcher-Franchise vor allem in Mittel- und Osteuropa erfolgreich ist, lebt Cyberpunk von dem westlichen Erfolg. Zu guter Letzt erklärte Kicińsk, dass das Fantasy-Setting heutzutage weitaus mehr eine Nische ist, als ein futuristische Zukunftsszenario. Teilt ihr Kicińsks Meinung zu diesem Thema?