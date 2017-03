Matrix könnte ein Reboot bekommen

Einige Filmseiten (wie etwa Deadline und Hollywood Reporter) berichten über ein wachsendes Interesse seitens Warner Bros., die Matrix-Filme neu zu verfilmen. "Quellen" zu Folge soll Zak Penn dabei das Skript schreiben, während Michael B. Jordan als Hauptrolle in Frage käme. Da es sich um eine Neuverfilmung handeln soll, sei noch nicht klar, ob Teile des alten Cast verfügbar wären und überhaupt an einem neuen Film interessiert wären. Die Original-Schöpfer, die Wachowski-Geschwister, sind so wie es scheint jedoch nicht an der Produktion beteiligt. Laut Berichten würde Warner Bros. trotzdem gerne den Segen der beiden haben. Denkt ihr ein neuer Matrix-Film ist eine brillante Idee, oder sollte Warner Bros. die Film-Serie lieber in Ruhe lassen?