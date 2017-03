Checkt mal diese limitierte Xbox One S im Look vom Sneaker-Store 43einhalb aus. Es gab das limitierte Paket als Gewinn im Rahmen der Laced Up Messe abzustauben - als Gegenleistung für Skills und etwas Glück in Forza Horizon 3. In der schicken Plastikbox stecken ein Paar Nike x Atmos Air Max 1 Premium Elephant Print 2017, eine speziell gestaltete Xbox One S sowie zwei speziell gestaltete Controller. Maßgeblich verantwortlich für das Projekt ist der deutschen Microsoft-Manager Boris Gojic, der das 3rd Party Marketing in Deutschland steuert.